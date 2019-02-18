تعرف على إجراءات الولاية التعليمية للأب بعد الطلاق

نشر طارق الجارحي، المتحدث الإعلامي لحملة "تمرد ضد قانون الأسرة"، إجراءات الولاية التعليمية للأب بعد الطلاق، في ظل حصول الأم على حضانة الأطفال.

وأضاف "الجارحي" في منشوره: "عشان ناس كتير سألت ومش عارفين لسه إزاي يتابعو ولادهم هنقول تاني إزاي تتابع ابنك في مدرسته بعد الطلاق الإجراءات سهله خالص ومش معقدة مش محتاج غير صوره بطاقتك واسم مدرسة ابنك وتروح وزارة التربية والتعليم شارع القصر العيني خلف وزارة التموين والتجارة الخارجية مباشره".

وتابع: "وتروح مكتبه خدمه المواطنين وده بره في الشارع مش جوه الوزارة وتطلب من الموظف انك عايز إخطار بمتابعة ابنك في مدرسته هيديك نموذج اللي في اول صوره تملاه وتديهوله مع صورة بطاقتك.. هيديك الإخطار اللي في الصورة التانية بعد مايكتب بياناتك فيه تخرج تصوره من مكتبه بره وترجعله هيميضك على الصورة دي إنك استلمت أصل الإخطار وتدخل الوزارة تطلع الدور الأول إداره شؤون العاملين تختمه ختم النسر وكل ده مش بياخد نصف ساعة. وبعدين تطلع على المدرسة على طول».

Advertisements

واستكمل: «ملحوظه لو مش عارف اسم مدرسه ابنك هتقدم طلب لإدارة الإحصاء بالوزارة أو أحد مديريات التربية والتعليم، ولو تعرف حد في مدرسة ممكن بالرقم القومي لشهاده ميلاد ابنك المميكنه يعرفلك هو في مدرسه إيه ودي إن شاء الله سهله بردو".

وقال: "بالنسبه للناس اللي في المحافظات مش لازم تيجي للقاهرة عشان تجيب الجواب ده ممكن من مديرية التربية والتعليم في محافظتك أو من الإدارة التعليمية التابع لها مدرسة الطفل، الجواب ده خاص بالأب فقط مش للجد ولا الجدة ومفيش حاجه اسمها أم الطفل هتعمل مشاكل للمدرسة وإنها مبلغة المدرسة إنهم يمنعوك تدخل تشوف ابنك وتتابعه دراسيا".

وتابع: "إنت مازلت الولي الطبيعي على ابنك ولو المدرسة امتنعت تطلب النجدة وتعمل محضر إثبات حاله وتقدم في مدير المدرسة شكوى في الإدارة التعليمية اهم حاجه تكون داخل بمنتهى الاحترام وماتتعداش على حد عشان هيبقى تعدي على موظف وممكن يعتبروك خطر على الأطفال وساعتها الجواب ده مش هيبقى ليه لزمة ومتنساش شير عشان كل الناس تستفيد».

​