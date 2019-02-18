تعرفي على أسرار جمال البشرة من أشهر عارضات الأزياء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

تمثل عارضات الأزياء نموذجًا مثاليًا لمعايير الجمال والعناية بالبشرة، وتسعى كثير من الفتيات حول العالم لمعرفة أسرارهن للحصول على قوام ممشوق وبشرة نضرة.

وعلى الرغم من اختلاف طرق ووسائل عارضات الأزياء في المحافظة على جمالهن، إلا إنه في النهاية جميعهن يتمتعن بجمال وأناقة ليس لها مثيل، وفي هذا الموضوع نقدم أسرار جمال عارضات الأزياء، وفق ما نشره موقع "elle".

- فيكتوريا بريتو

تعتني "فيكتوريا" بشكل كبير بجمال بشرتها وصحتها، ومن عاداتها إنها تضع شرائح رقيقة من حبات البطاطس على عينها لمدة 20 دقيقة لإزالة الهالات السوداء حول العين، كما تهتم بغسل وجهها صباح كل يوم.

- كلوديا شيفر

Advertisements

هي واحدة من أشهر عارضات الأزياء في العالم، التي تهتم بغذائها الصحي حسب المواعيد المحددة، فهي صارمة جدًا في النظام الصحي الذي تتبعه، لأن ذلك ينعكس على بشرتها. فهي متوقفة عن تناول الحلوى ومنتجات الألبان، واستبدلتها بالعصائر الطبيعية، والماء بالليمون الذي يمنح البشرة مظهراً صحياً.

- أليسندرا إمبروسيو

استطاعت ان تلفت الأنظار لها سريعًا، إذ دخلت عالم الموضة وهي في سن الـ14 عامًا، فهي ولدت وعاشت في صغرها في البرازيل، ومن أهم عاداتها الجمالية التي تحرص عليها هي استخدام ماء الورد الذي ينعش بشرتها ويساعد على ترطيبها، ما يمنحها الاسترخاء والهدوء.

- ميراندا كير

كشفت ميراندا أن فرشاة الجسم جزء لا يتجزأ من روتينها اليومي، لذلك تستخدم فرشاة جافة ذات شعر خشن طبيعي، كما توصي ببدء التنظيف من القدمين حتى الصدر، ثم تنظيف الذراعين بدءًا من راحتي يديك إلى كتفيك، فهذا التدليك سينعم بشرتك، ويعزز الدورة الدموية والدورة الدموية الليمفاوية، وبالتالي منع تشكيل السيلوليت.