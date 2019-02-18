لصحة وأعصاب أفضل.. أطعمة تساعدك للنوم بعمق

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

النوم الهادئ يساعدنا في تهدئة الأعصاب والتخلص من توترات اليوم، هناك عادات يمكن اتباعها للحصول على هذا النوم.

أشارت مجلة "فرويندين" الألمانية إلى أن هناك بعض الأطعمة، التي تساعد الجسم على النوم بشكل أفضل والدخول إلى النوم العميق بشكل أسرع.

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