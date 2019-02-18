“حتيته”: القذافي نجح في تغيير بوصلة القارة الإفريقية على عكس إرادة الغرب

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 09:57 مساءً - معتز عوض

قال عبد الستار حتيته، الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الليبية، إن التخلص من عمر القذافي الرئيس الليبي الراحل كان انتقاما من الدولة الليبية و العرب والمنطقة.

وأضاف حتيته، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن معمر القذافي تم تصويره من الكثير من وسائل الإعلام العربية عكس الحقيقة وكان رجل بدوي بسيط ويستمع إلى زملاءه في مجلس قيادة الثورة.

وتابع عبد الستار حتيته، الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الليبية، أن القذافي عقد اجتماع لمجلس قيادة الثورة في النصف الثاني من الثمانيات من القرن الماضي وأبلغهم أن المستشار النمساوي ذكر له أنه يستطيع تحسين العلاقات بين ليبيا والغرب ورفض أعضاء مجلس الثورة عودة العلاقات مع الدول الغربية.

وأكد عبد الستار حتيته، الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الليبية، أن القذافي نجح في التغلل داخل إفريقيا واستطاع استقطاب العديد من القبائل الإفريقية الأمر يعود إلى كون تلك القبائل تتحكم في مصير الانتخابات الرئاسية داخل بلادهم وبالتالي نجح القذافي في تغيير البوصلة في القارة الإفريقية عكس ما تريده الدول الغربية في إنجاح مرشح بعينه.