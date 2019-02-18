ميدو جابر يقود المقاصة لفوز صعب على دجلة بالدوري المصري

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كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 09:57 مساءً - قاد لاعب الأهلي السابق ميدو جابر فريقه مصر للمقاصة لفوز ثمين على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة 23 في بطولة الدوري المصري الممتاز.
ميدو جابر تقدم بهدف في الدقيقة 46 بقذيفة رائعة بيسراه سكنت الزاوية اليمنى للحارس محمد عبد المنصف، قبل أن يضيف محمد التوني هدفاً ثانياً في الدقيقة 54.
وسجل نجم وادي دجلة اللاعب محمد هلال هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 63، لكن محاولات العودة لفريق جونيس توقفت عند هذا الحد.
الفوز رفع رصيد مصر للمقاصة إلى 34 نقطة في المركز الرابع بفارق 8 نقاط عن الأهلي الثالث والذي لعب 4 مباريات أقل، بينما ظل رصيد دجلة 20 نقطة في المركز قبل الأخير.
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