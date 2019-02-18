سياسي: ليبيا أصبحت عبارة عن برميل متفجر بسبب انتشار السلاح

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 09:57 مساءً -

قال الكاتب الصحفي، عبد العزيز اغنية، إنَّ تركيبة ليبيا قبلية ومناطقية، وبالتالي أصبحت كل قبيلة وكل منطقة ناصرت أو تزعمت فبراير في العام 2011، اعتدت على المخازن الليبية للجيش الليبي، وأصبح السلاح منتشرًا في كل المناطق والمدن الليبية.

وأضاف اغنية، خلال لقائه ببرنامج «وراء الحدث»، المذاع على قناة الغد الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أنَّه بعد انتشار السلاح في المدن أصبحت ليبيا عبارة عن برميل مُتفجر.

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وأوضح اغنية، أنَّ حال الاقتصاد في مدينة بنغازي سيء للغاية، بسبب انتشار الفقر، وتوقف كل مشاريع التنمية، موضحًا أنَّ الصراع السياسي يُعرقل حل الأزمة الليبية.

وأشار اغنية، إلى أنَّ رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، لا يمتلك شيئًا في إدارة الحكم، لأنهُ لا زالت هناك أطراف تُريد تشكيل أذرع عسكرية في ليبيا، متساءلاً: «لماذا هذا التمسك من جانب الدول الغربية بوجود فايز السراج في السلطة».