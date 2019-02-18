شاهد – صلاح يتألق في مران ليفربول الأخير قبل مواجهة البايرن

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 09:57 مساءً - أتم ليفربول مرانه اليوم الاثنين في ملعب ميلوود استعدادا للقاء بايرن ميونيخ غدا الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا. ويستضيف ليفربول منافسه بايرن في ملعب أنفيلد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. وشهد المران تسجيل محمد صلاح نجم الفريق بعض الأهداف الجميلة خلاله. هذا بالإضافة لصناعته لأكثر من هدف لزملائه في شباك الحارس أليسون بيكر. فهل يترجم صلاح ما فعله في المران أمام مانويل نوير ورفاقه غدا؟

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