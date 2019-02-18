المصرية للإتصالات تتسلم ٥.٥ مليار جنيه من أرباحها في فودافون

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 09:57 مساءً -

الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

يشهد توقيع اتفاقيتي تعاون بين المصرية للاتصالات وفودافون مصر

في مجال التراسل والبنية التحتية وتوزيع الارباح

– صرف 5.5 مليار جنيه من أرباح المصرية للاتصالات لدى فودافون مصر

شهد اليوم الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع اتفاقيتي تعاون بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة فودافون مصر.. الأولى: بخصوص توزيع أرباح الشركة المصرية للاتصالات التي تبلغ 5.5 مليار جنيه مصري، على أن يتم صرف الارباح كالتالي: مبلغ 4.8 مليار جنيه مصري في مارس 2019، ومبلغ 0.7 مليار جنيه مصري في يونيو 2020.

الجدير بالذكر ان اجمالي ما تم توزيعه من أرباح لصالح الشركة المصرية للاتصالات منذ توقيع عقد الشراكة بين الشركتين بلغ ٨ مليار جنيه.

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والاتفاقية الثانية: بخصوص تقديم خدمات التراسل والبنية التحتية ، وبموجب هذه الاتفاقية سيتم تغطية احتياجات شركة فودافون الحالية والمستقبلية من التراسل المحلي، فيما تمثل اتفاقية البنية التحتية تعاون جديد بين الشركتين حيث ستقدم الشركة المصرية للاتصالات خدمات الإتاحة بسعات على الألياف الضوئية لعناصر شبكة فودافون مصر. وقع الاتفاقيات المهندس/ عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والسيد/ ألكسندر فرومان الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، بحضور عدد من قيادات الشركتين.

وأكد الدكتور/ عمرو طلعت بأن تلك الاتفاقيات الموقعة اليوم ومثيلاتها التي تم توقيعها قبل ذلك بين الشركات العاملة في قطاع الاتصالات تأتى في إطار التوافق والمنفعة المتبادلة وزيادة الاستثمارات لتطوير القطاع. وأضاف أن حصول الشركة المصرية للاتصالات على 5.5 مليار جنية والتي تمثل 82% تقريباً من أرباح الشركة المؤجلة لدى شركة فودافون مصر منذ سنوات سيعود بالنفع على الشركات والدولة والمواطن الذي سيحصل على خدمات متميزة نتيجة زيادة الاستثمارات في قطاع الاتصالات. كما اشاد بمناخ الثقة الذي تتمتع بها الشركات فيما بينها والذي تحرص وتعمل عليه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي يمثل دافعاً قوياً للتعاون وخلق شراكات جديدة تمثل قيمة مضافة حقيقة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.

وصرح/ المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قائلاً: “سعداء بوصولنا إلى اتفاقية تعود بالنفع على كلا الشركتين. فودافون مصر ليست فقط شريك استراتيجي في السوق المصري بل أيضا تعد استثمار ناجح للمصرية للاتصالات. مدة الاتفاقية تؤمن إيرادات أعمال الجملة على المدى الطويل وتبرهن على أننا الشريك المثالي لمشغلي المحمول في مصر. مضيفاً “توصلنا إلى اتفاقية مع فودافون

العالمية بخصوص نصيب الشركة المصرية للاتصالات في الارباح المرحلة خطوة هامة. حيث تتضمن خطة المصرية للاتصالات استخدام التدفقات النقدية من التوزيعات لسداد جميع القروض بالجنيه المصري لخفض التكاليف التمويلية وزيادة ربحية الشركة بالإضافة إلى دعم مبادرات ترشيد التكاليف المختلفة والاستمرار في الاستثمار الاستراتيجي بما ينعكس إيجابيا على سوق الاتصالات المصري”.

من جانبه صرح السيد/ الكسندر فرومان الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر قائلاً: “نحن في فودافون نقدر شراكتنا مع الشركة المصرية للاتصالات، نؤمن بأن ثقة الحكومة ومجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات في الاستثمار في فودافون مصر يعكس مدى قوة ونجاح شركة فودافون. الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم تعطينا الثقة في مستقبل شركة فودافون في مصر وشراكتنا مع المصرية للاتصالات. نرى مستقبل باهر لكلا الشركتين ومزيد من فرص النمو في ظل استقرار ووضوح الرؤية في الاقتصاد المصري. نؤمن أن توزيع الارباح للشركة المصرية للاتصالات كمساهم في شركة فودافون مصر سيساعد في بناء بنية تحتية قوية في مصر”.