كاتب صحفى: ليبيا تعرضت لعملية نصب من أكبر لصوص في العالم

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 09:57 مساءً - عبد الستار حتيته: ليبيا تعرضت لعملية نصب واحتيال من كبار لصوص العالم .. فيديو

قال عبد الستار حتيته، الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الليبية، إن ليبيا تعرضت لعملية نصب واحتيال من جانب كبار اللصوص في العالم أمريكا وأوروبا وتركيا وقطر.

وأضاف حتيته، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تدهور الأوضاع في أي دولة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية والأمنية ليست مبرر على الإطلاق لطلب المساعدة من الخارج سواء مساعدة مادية أو لوجستية أو إعلامية على الإطلاق.

وكشف عبد الستار حتيته، الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الليبية، أن ما حدث في ليبيا كان الوجود الاستعماري داخل بعض القيادات وكان ذلك الأمر على مستويين، الأول هم الأشخاص الذين هربوا بعد تولي القذافي الحكم وتم تدريبهم على أيدي المخابرات الأمريكية والأورويبة ومن هنا ظهر التيار الإسلامي في ليبيا تحت مسمى جبهة الإنقاذ.