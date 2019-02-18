الريال يتهم برشلونة بالسرقة ويُهدد بالانسحاب من رابطة السلة

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 09:57 مساءً - لم يعش نادي ريال مدريد أفضل أيامه أمس الأحد، فخسر فريق كرة القدم بشكل مفاجئ أمام جيرونا في الدوري الإسباني، قبل أن تحل الهزيمة الأكثر مرارة بعد ساعات لفريق كرة السلة.

ريال مدريد واجه غريمه وعدوه الأزلي برشلونة في بالاثيو دي ديبورتس بالعاصمة، في نهائي كأس ملك إسبانيا 2019، مواجهة كلاسيكية تكررت كثيرا في السنوات الماضية في هذه المرحلة من المسابقة، ولم تخل من الجدل كعادتها.

برشلونة فاز بنتيجة 94-93 بعد أن امتدت المباراة إلى وقت إضافي، ولقطة الثانية الأخيرة في المباراة التي سجّل منها برشلونة نقطتين كانت حديث الشارع الإسباني مساء أمس.

ريال مدريد كان متقدما 93-92 في وضعٍ دفاعي، ومع قليل من الثواني المتبقية، تحصّل أنتي توميتش لاعب برشلونة على الكرة أسفل سلة مدريد، وحاول تسجيل نقطتين للهرب باللقب، إلا أن كرته لم تصب السلة بدقة، قبل أن يستحوذ عليها أنتوني راندولف لاعب ريال مدريد.

على الفور، اعتبر طاقم التحكيم أن راندولف ارتكب مخالفة A Goaltending Violation، وهي القيام باعتراض أو تصدٍ “Block” للكرة أثناء اتجاهها نحو السلة، وهو أمر غير قانوني في لعبة العمالقة.

المخالفة تستوجب احتساب نقطتين للفريق المتضرر، وهو ما يعني فوز برشلونة بالمباراة، لأن اللقطة حدثت في الثانية الأخيرة من المواجهة.

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ولمزيدٍ من التأكد، اتجه اثنان من طاقم الحكام إلى مطالعة الفيديو ومشاهدة اللقطة مجددا، قبل أن يؤكدا القرار ويعلنا فوز برشلونة.

مخالفة الـ Goaltending violation هي واحدة من اللقطات التحكيمية الجدلية دائما في كرة السلة، إلا أن المنتمين لـ ريال مدريد يعتقدون أن لاعبهم راندولف لم يرتكب هذه المخالفة إطلاقا في اللقطة الحاسمة.

ما زاد الطين بلة، أن برشلونة فاز بالكأس للعام الثاني على التوالي وأمام نفس المنافس: ريال مدريد، والثانية الأخيرة من مباراة الموسم الماضي لم تخل من الأزمات كذلك.

في نهائي 2018، ريال مدريد كان متأخرا 90-92 قبل ثانية واحدة وعدة كسور من الثانية على النهاية، عندما حاول جيفري تايلور لاعب العاصميين تسجيل رمية ثناية، إلا أنه قوبل باعتراض من فيكتور كلافر لاعب برشلونة، والحكم لم يحتسب مخالفة لـ ريال مدريد، ليخسر الفريق البطولة.

الحساب الرسمي لـ ريال مدريد بالونثيستو على تويتر نشر مقطع فيديو للقطتين بالفعل بعد مباراة أمس