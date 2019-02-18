زياد عقل: التدخل الخارجي في ليبيا ساعد في تعزيز الانقسامات الداخلية

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 09:57 مساءً - معتز عوض

قال الدكتور زياد عقل، خبير الشئون الليبية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن نظام معمر القذافي وقع في عدة أخطاء من ضمنها تهميش المنطقة الشرقية وإعداد مشروع للتوريث مع وجود ممارسات وحشية تجاه المعارضين في الداخل والخارج.

وأضاف عقل، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن كل الأخطاء التي وقع فيها القذافي أدت إلى حراك سياسي داخل المجتمع الليبي خاصة في بني غازي .

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وتابع الدكتور زياد عقل، خبير الشئون الليبية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن المنطقة الشرقية عانت من مشاكل وتهميش وضعف في التنمية وفي نفس الوقت كانت هناك مصالح دولية رأت أن اشتعال الحراك السياسي في ليبيا فرصة للتدخل في الأراضي الليبية.

وكشف خبير الشئون الليبية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن نموذج الثورة في ليبيا كان أول نموذج يصدر عنه كيان يتسم بالشرعية وكان موازي للحكومة بعد إقرار المجلس الوطني الانتقالي.

وأكد الدكتور زياد عقل، خبير الشئون الليبية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن التدخل الخارجي في ليبيا ساعد في تعزيز الانقسامات الداخلية، وتدخلت أمريكا وأوروبا حتى تحافظ على مصالحها داخل الأراضي الليبية.