أحمد موسى: 28 مليون مصرى استفادوا من شهادات الإدخار ذات الـ 20%

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 09:57 مساءً - معتز عوض

قال الإعلامي أحمد موسى، إن طارق عامر محافظ البنك المركزي كشف عن شراء المصريين شهادات إدخار ذات العائد 16% و 20% من البنوك بقيمة 800 مليار جنيه.

وأضاف موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن 800 مليار جنيه دخلت خزينة البنوك وحصل أصحاب الشهادات على فوائد بنحو 350 مليار جنيه.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن محافظ البنك المركزي كشف عن تعرض البنوك للخسائر بعد دفع تلك الفوائد إلى أصحاب الشهادات البالغ عددهم 28 مليون مواطن.