انت الان تتابع تفاصيل خبر أكثر من 300 ألف سوري في تركيا عادوا إلى سوريا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 فبراير 2019 09:48 مساءً - أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الاثنين، أنّ 311 ألف سوري عادوا إلى بلادهم في مناطق "درع الفرات" و"غصن الزيتون".

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الوزاري السادس لعملية بودابست من أجل الهجرة، في العاصمة أنقرة، مشيراً إلى أنّ تركيا تستضيف على أراضيها 3 ملايين و644 ألفاً و342 سورياً يحملون وضعية الحماية المؤقتة الدولية.

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وقال صويلو إنّ القوات الأمنية ضبطت، في الأسابيع الخمسة الأولى من العام الجاري، 6 آلاف و523 مهاجراً غير قانوني.

وتمكن الجيش السوري الحر، بدعم من القوات التركية، من السيطرة على منطقة عفرين ضمن عملية "غصن الزيتون" من قبضة الوحدات الكردية في مارس 2018.

ويذكر أن الجيش الحر تعاون مع القوات التركية في معركة سابقة، هي عملية "درع الفرات" في ريف حلب، انطلقت في 2016، وتمكن من السيطرة على مساحة 2055 كم مربعاً من أراضي شمالي سوريا، بينها مدينة الباب.