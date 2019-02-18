متصل لعالم أزهري: زوجتي ترفض معاشرتي.. والأخير يرد: مرض نفسي

رد الشيخ أشرف الفيل، أحد علماء الأزهر الشريف، على سؤال متصل يُدعى "محمد"، من محافظة الإسكندرية، يشتكي من رفض زوجته معاشرته، وذلك خلال حواره في برنامج " إسأل مع دعاء"، مع الإعلامية دعاء فاروق، على قناة "النهار".

وقال "محمد": "أنا متزوج منذ عام ونصف، وزوجتي تبلغ من العمر 28 عاما، وتعاني من ما يسمى التشنج المهبلي الحاد، وتوجهت بها للطبيب لتلقي العلاج وأخذت علاج من بينه بنج مخدر بالكامل، ولم يكن للعلاج أو المخدر أي تأثير، وبعض الشيوخ قال لي إنها تعاني من سحر تفريق ولذا هي ترفض معاشرته".

فيما ذكر "الفيل"، أنه لا يوجد شيء يسمى سحر تفريق، وربما يكون هذا مرض نفسي، أو كراهية للزوج وعدم قبول له، أو أشياء أخرى، وعليها أن تذهب لطبيب نفسي.

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