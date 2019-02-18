أصالة توجه رسالة لوالدتها عبر "تويتر"

وجهت النجمة أصالة رسالة لوالدتها، في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، تمنت لها فيها بأن يمتعها الله بالصحة والعافية وراحة البال وأن يطيل عمرها.
وكتبت أصالة: "أمي هي أماني واعتمادي من بعد الله عليها، يارب أطل بعمرها ومتّعها بالصحّه والعافية وراحة البال.. اسمها عزيزة وهي العزيزة الغالية".
وتفاعل الفنان الكبير أحمد السقا مع تغريدة "أصالة"، وقال: "ربنا يحفظها ويبارك لك فيها يارب".
بدوره علق المخرج عمرو عرفة، قائلًا: "ربنا يحمي العزيزة و بنت العزيزة".
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