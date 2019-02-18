أخرها "سيدة البلكونة".. زوجات بين القتل والانتحار للهروب من "العنف الأسري"

جرائم غريبة يرتكبها بعض الرجال في حق زوجاتهم، تختلف عن طبيعة المصريين منها "اعتداء بالضرب يوم الصباحية"، و"الشجار على إحضار التموين أدى إلى القتل"، وآخرها محاولة انتحار ربة منزل من "البلكونة" لم يمسك زوجها بيدها اليوم في حى فيصل، وغيرها من الأسباب غير المنطقية رصد "هُن"، أبرزها:

- رفع سيدة دعوى خلع على زوجها بعد 4 أيام زواج:

رفعت زوجة تدعى "سمر"، على زوجها دعوى خلع، بعد اعتدائه عليها بالضرب، لرفضها طلبه بدعوة والدته وإخوته على الغداء، معللةً أنها مازالت عروسة جديدة، وغير مستعدة لاستقبال أحد وإعداد "عزومة" لهم، لتدور خناقة ومشادة بينهم وانتهت بالضرب وعودتها لبيت أهلها، دون إرضائها، وتركها معلقة ببيت أهلها لمدة زادت عن 7 أشهر.

- الشجار على إحضار التموين كانت نهايته القتل

لم تكن الخيانة ولا سوء السلوك مبررا ليقوم "سيد. م" بقتل زوجته "سهر"، بعد مشاجرة بينهما لرفضه ذهابها لإحضار التموين، المشاجرة تطورت حتى دخلت الزوجة على "سيد"، وهى تمسك فى يديها سكين المطبخ فأخذ منها السكين وضربها بطعنة في ظهرها وأخرى في رقبتها.

وفوجئ الزوج بالدم يسيل على الأرض وقال لزوجته: "لاتخافى سأحضر الإسعاف حالاً"، ولكنه وجدها فارقت الحياة وأخذ يبحث عن طريقة لإخفاء الجثة، فذهب في البداية لتاجر التموين المجاور للمنزل، واشترى منه أكياس بلاستيكية ثم فكر في إحضار "برميل" فارغ وبعدها قطع جثمان زوجته ووضعها في "البرميل"، ثم أغلقه بكتلة أسمنتية لإخفاء الرائحة، ولكن تمكنت الشرطة من القبض عليه.

- وسط صرخات الأطفال.. "جمال" يطعن زوجته لرفضها تحضير الإفطار:

10 طعنات قاتلة كانت الحل الذي رأه جمال عبد الواحد، حينما تشاجر مع زوجته بعدما رفضت تحضير وجبة الإفطار له، ففي مدينة منشأة هديب بمحافظة بني سويف، تشاجر جمال مع زوجته، أمام أولادهما، فتحول الشجار إلى تشابك بالأيدي حتى انتهت المشاجرة بقتل الزوجة بسيكن المطبخ وسط صرخات أبنائهما.

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شعور بالندم انتاب الزوج بعد جريمته ليسلم نفسه إلى الجهات الأمنية مبررًا عدم قدرته على السيطرة على نفسه حينما اعتراه الغضب.

- في بورسعيد.. زوج يطعن زوجته أمام أطفالهما:

في الساعات الأولى من صباح يوم 15 أكتوبر من العام الماضي، استيقظ أهالي حي الزهور بمحافظة بورسعيد على جريمة بشعة، حينما أقدم زوج على طعن زوجته عدة طعنات متفرقة بعدما نشب خلافات بينهما.

وبعد التحريات التي أجراها رجال البحث الجنائي ببورسعيد، تبين أن الزوج اعتدى على زوجته التي تدعى "ف. أ"، أمام أولادهما، الذين شاهدوا جذب والدهم لوالدتهم من غرفة نومهم إلى حجرتهما الخاصة، وتشاجر معها حتى اعتدى عليها بالضرب المبرح وطعنها عدة طعنات متفرقة بجسدها فتطاير دمها في أركان المنزل ثم فر هاربًا.

- زوج يقطع أصابع يد زوجته ليمنعها من العمل

وفي حالة أخرى بالجيزة، العشرة هانت على الزوج فقام بقطع أصابع يد زوجته لمنعها من العمل، حيث كانت تنفق عليه من عملها ككوافيرة بالعياط، وعندما رفضت الاستمرار في إعطائه المال قام بقطع أصابعها.

- زوجة تحاول الانتحار من "البلكونة"

داخل عقار يبدو حديث البناء من 12 طابقا يتوسط شارع جانبي من الطابق الثالث بمنطقة "كعابيش" بفيصل، ظهرت شابة في منتصف العقد الثاني من عمرها ممسكة بكلتا يديها بسور بلكونة ويحاول رجلين رفعها لأعلى، بعد أن اختل توازنها وكادت تسقطت من الدور الثاني، كما تداول في فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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