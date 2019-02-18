حتى لا تقدم زوجتك على الانتحار.. 5 طرق لدعمها نفسيا

تتكرر حوادث إقدام بعض الزوجات على الانتحار، منها ما قامت به زوجة اليوم "سيدة البلكونة"، بعد إقدامها على الانتحار بسبب خلافات بينها وبين زوجها، تحتاج المرأة كثيرا إلى زوجها ليقف بجانبها، وعلى الزوج تقديم الدعم النفسي للزوجة، وذلك من خلال اتباع مجموعة من النصائح كما ذكرها موقع "سيمبيس" الإلكتروني.

1- الاستماع بتعاطف

لا بد من أن يترافق الاستماع لشكوى الشريك، بالتعاطف لأن هذا يساعده على الشعور بالأمان، ويشجعه على الاستفاضة في الشرح ليحصل على المزيد من التعاطف.

2- الاستماع بمعزل عن العواطف السلبية

تجنب إظهار عواطفك السلبية تجاه ما يقوله الشريك، وخاصة عندما تنشأ مشكلة بينكما، وأنصت بعناية لعلك تجد الأعذار والمبررات له، إن كان قد أخطأ بحقك.

3- الاستماع دون تحيز

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إن كان شريك حياتك يحاول شرح وجهة نظره في مشكلة قد تعرض لها مع أحد الأشخاص، حاول أن لا تستمع بحيادية لما يقول وأن تحكّم بالمنطق، لكي لا تطلق أحكاماً جزافية على الطرف المخطئ.

4- إظهار الحب أثناء الاستماع

أظهر حبك للشريك أثناء استماعك لما يقول، وأشعره بالراحة والطمأنينة مهما كان موقفك منه، وتجنب توجيه أيه اتهامات له، وأكد له بأنك تكن له الحب، وأن أي مشكلة لا يمكن أن تقف في وجه هذا الحب.

5- امنح الشريك الوقت الكافي

يحتاج الشريك عادة لوقت كاف لشرح وجهة نظره، وتقديم آرائه في أي مشكلة تنشأ بينكما، لذا امنحه فرصة كافية ليفعل ذلك وتجنب التضييق عليه ومصادرة آرائه.

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