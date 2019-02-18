التعليم: خريجو كليات التربية غير مؤهلين للعمل كمعلمين

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 08:27 مساءً - معتز عوض أكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن خريجي كليات التربية ليس لهم أولوية في مسابقة العقود المؤقتة التي طرحتها الوزارة .

وأضاف عمر، في تصريحات لبرنامج “اليوم” على قناة “dmc”، أن خريجي كليات التربية ليس مؤهلين بالقدر الكافي للعمل كمعلمين في المدارس.

وأشار عمر، إلى أنه يحق لخريجي كل الكليات التقدم لمسابقة العقود المؤقتة، وليس هناك أفضلية لكلية عن أخرى.

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