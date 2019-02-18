محلل : التناقض الأمريكي بشأن الانسحاب من سوريا أنعكس على سوتشي

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 08:27 مساءً -
قال جورج علم، المحلل السياسي، إن المهام الموكلة لقوات التحالف الدولي قد انتهت، جاء ذلك تعقيبًا على مطالب أكراد سوريا الدول الغربية ببقاء قوات حدودية مع تركيا.
وأضاف علم، خلال مداخلته مع الإعلامية يارا حمدوش، بالفقرة الإخبارية المذاعة على فضائية الغد، أن التحالف الدولي تم إنشاؤه لمكافحة الإرهاب، موضحًا أن الموقف الأمريكي بشان الانسحاب من سوريا متناقض مما أنعكس على قمة سوشي.
وأشار المحلل السياسي، إلى أن هناك مفاوضات جمعت بين مسئولين اكراد والحكومة السورية والتي توقفت عن ما يسمى بالحكم الذاتي.
يذكر أن متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، قد أوضح في تصريحات لقناة الغد الفضائية، أن هذه الرغبة تهدف لمنع أي هجوم تركي، من جانبه أوضح جوزيف فوتيل قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط أن المناقشات الحالية مع قوات سوريا الديمقراطية ليست بشأن بقاء قوات أمريكية وإنما بشأن ما يمكن أن يقوم به أعضاء التحالف الدولي ضد داعش.
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