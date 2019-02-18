رسمياً – أورلاندو الأمريكي يتعاقد مع المخضرب لويس ناني

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 08:27 مساءً - أعلن نادي أورلاندو سيتي الأمريكي في بيان رسمي عن تعاقده مع البرتغالي ناني، من صفوف سبورتنج لشبونة، في صفقة انتقال حر.

وذكر بيان النادي الأمريكي أن أورلاندو أنهى اتفاقه مع سبورتنج لشبونة، ووقع تعاقدًا مع ناني البالغ من العمر 32 عامًا يمتد لثلاث سنوات مقبلة.

واستعرض بيان أورلاندو مسيرة ناني التي بدأت بصفوف سبورتنج لشبونة عام 2005، وانتقل بعد ثلاث سنوات إلى صفوف مانشستر يونايتد مقابل 25.5 مليون يورو.

وأنهى ناني مسيرته مع مانشستر يونايتد عام 2014، متوجًا بأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب في دوري أبطال أوروبا، ليعود مجددًا إلى سبورتنج لشبونة.

ويعد البرازيلي كاكا أشهر من ارتدوا قميص أورلاندو سيتي في السنوات الماضية، كما لعب المدافع المصري عمرو طارق بصفوف الفريق ذاته في العام الماضي.