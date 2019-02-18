معرض مسقط الدولي للكتاب عرس ثقافي في عالم الثقافة العربي والدولي

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 08:27 مساءً -

يُعد معرض مسقط الدولي للكتاب في دورته الجديدة الرابعة والعشرين والتي يدشنها الخميس المقبل، الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام، بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، عُرساً ثقافياً يتجدد باستمرار لينهل منه المُتعطشين إلى الفكر والثقافة والأدب والفن، وسط مناخ من حرية الرأي والفكر المستنير البعيد عن المصادرة.

وبات المعرض واحدا من المعارض المهمة على المستويين الخليجي والعربي، إذ يعتبره المثقفون إطلالة حضارية وثقافية عُمانية متجددة على العالم، يعرضون خلاله إبداعاتهم الأدبية والثقافية دون حظر أو تقييد.

تهدف سلطنة عُمان من تطوير مناشط وفعاليات معرض مسقط للكتاب عاماً تلو الآخر إلى بناء وصياغة عقلية الانسان بما يتواكب مع التقنيات الحديثة والتدفق المعلوماتي في عصر أصبح فيه العالم عبارة عن “قرية كونية” من خلال شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” والتي صاحبها التطور غير المسبوق في الإعلام الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي من تويتر وفيس بوك وغيرها من الأدوات العصرية الجديدة.

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ولا شك أن معرض مسقط الدولي للكتاب شهد تطورا عاما بعد عام ويحمل الجديد دائما واستطاع أن يكون له حضور قوي بين المهرجانات العربية والعالمية بما يضمه من فعاليات مميزة خاصة ما يتعلق بالأسرة والطفل بدليل أنه تم تصنيفه ضمن أفضل ثلاثة معارض على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي واحتل المركز الثاني على المستوى العربي كأفضل معرض من حيث القوة الشرائية والإقبال الجماهيري حسب تصنيف اتحاد الناشرين العرب.

وهذا العام في دورته الـ 24 يستقبل المعرض كما أعلن الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام رئيس لجنة معرض مسقط الدولي للكتاب، مشاركة دول لأول مرة وهي الصين وبلغاريا وكندا وسيرلانكا ليصل عدد الدول المشاركة 30 دولة من خلال 882 دار نشر و523 ألف عنوان، ومما يدل على أن المعرض في تطور أنه استطاع أن يجذب المزيد من الدول ودور النشر للمشاركة فالعام الماضي على سبيل المثال بلغ عدد دور النشر التي شاركت فيه 783 و500 ألف عنوان، وهذا التصاعد في عدد المشاركين وأيضا الزوار يؤكد على أنه أصبح علامة بارزة في عالم الثقافة العربي والدولي.

ومن الإضافات الجديدة التي شهدتها هذه الدورة من المعرض الانتقال من ضيافة المدن العمانية إلى ضيافة المحافظات لتحظى محافظة البريمي بضيافة شرف المعرض هذا العام، حيث تم تخصيص أربع قاعات متكاملة للفاعليات الثقافية وركن موسع للبرامج الثقافية ومناشط الطفل وغيرها من التسهيلات التي تفتح المجال الرحب لإقامة المناشط المختلفة على هامش المعرض والتي تزيده ثراء وقيمة وقوة.

إن معرض مسقط الدولي للكتاب يعتبر انجازاً ثقافياً بما يتميز به من الجمع بين الأصالة والمعاصرة يربط الأجيال المتعاقبة بماضيها وحاضرها ومستقبلها لاستكمال البناء على أساس معرفي قوي ومتين وبما يحقق الاستقرار والراحة والسعادة المنشودة للمجتمع.