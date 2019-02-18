صدمة “بيثاني جرين” بعد ولادة طفلتها بسِنة ضخمة

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 08:27 مساءً - رحبت “بيثاني جرين” بطفلتها الرضيعة منذ شهر، لكنها لاحظت نمو سِنة غريبة داخل فمها، وهو أمر غير معتاد بالنسبة للأطفال حديثي الولادة.
ذكر موقع ميرور أن الطفلة “أفيري”، التي تبلغ من العمر الآن 4 سنوات، لديها سنة في فمها وبدأت في زيارة طبيب الأسنان.
من المعروف أن الأطفال يحصلون على أول سن بين عمر 4 و7 أشهر، ومع ذلك، يولد عدد قليل منهم بواحدة أو أكثر بما يسمى بـ”الأسنان الولادية”.
وكشف الموقع أن الأم، البالغة من العمر 18 عاما، لم تدرك أنها حامل حتى انتهت من الشهر السادس أو السابع، وفوجئت بسنة طفلتها وقررت الذهاب إلى طبيب الأسنان للحصول على بعض المعلومات والنصائح.
ولدت الطفلة أفيري في مستشفى بلاكبول فيكتوريا في 16 يناير وبلغ وزنها 6 أرطال، وأصبحت أصغر مريضة في عيادة الأسنان.
ومن المقرر أن تجري أول فحص طبي لها هذا الأسبوع والسماح لأطباء الأسنان بفحص سنها.
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