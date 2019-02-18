سوريا الديمقراطية: اقتربنا من هزيمة داعش ونطالب بقوة لمواجهة اردوغان

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 08:27 مساءً -

قال كينو كبرائيل، المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، إن الأكراد يطالبون بقوات دولية على الحدود السورية للفصل بين الأكراد وتركيا، لافتًا إلى أنه جاء ضمن التهديدات المختلفة الإقليمية والمحلية لمناطق شمال سوريا لضمان الأمن والاستقرار بتلك المنطقة.

وأضاف كبرائيل، خلال مداخلته مع الإعلامية داليا نجاتي، بالفقرة الإخبارية المذاعة على فضائية الغد، أن التعامل مع التحالف الدولي سيتم بناءًا على ما تفرضه المرحلة القادمة، مؤكدًا اننا سنواصل عملياتنا حتى بعد انسحاب القوات الأمريكية.

وطالب المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، بقوة دولية في مواجهة تركيا، لافتًا إلى أننا نقترب من هزيمة داعش وسنواصل العمل مع التحالف الدولي.