لغز العثور على ملاءة السرير في 15 ثانية يجنن الإنترنت

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كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 08:27 مساءً - ترك لغز جديد لتحديد ملاءة سرير مختلفة عن باقي الأغطية في صورة مستخدمي الإنترنت في حالة حيرة.
ابتكر اللغز شركة “The Original Bed”، وتم تحميل صورة عبر شبكة الإنترنت لملاءات سرير باللون الأحمر تشبه بعضها إلى حد كبير والفرق دقيق جدا.
ووفقا للشركة، فإن اكتشاف الغطاء المختلف يحتاج إلى 15 ثانية فقط.
لكن إذا واجهت صعوبة في ذلك يمكنك العثور عليه في الجزء الأيسر أسفل الصورة.
يشار إلى أن التحدي هو الأحدث في عالم الألغاز التي تركت المستخدمين عبر الإنترنت في حالة حيرة بعد محاولة العثور على ملصق “القطب الشمالي” على حقيبة الشهر الماضي وسط بحر من الملصقات الأخرى.
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