لقطات مؤثرة لكلب صغير يترك جزءا من طعامه لوالدته

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 08:27 مساءً - أثبتت أنثى كلب أن عطاء الأم وتضحياتها لا حدود له عندما تخلت عن طعامها لجرائها الخمسة المشردين، لكنها سرعان ما تلقت ردا للجميل من جرو صغير.

ظهر في مقطع فيديو خمسة جراء صغيرة تتناول وجبة ضخمة بعدما تركها لهم أحد المارة، وبدأت الجراء تتناول الوجبة في منتصف النهار في زقاق بمدينة تونغتشوان في الصين.

لكن الجميع لم يحصل على حصة عادلة من الطعام، حيث وقفت أنثى كلب على بعد أمتار قليلة، يُعتقد أنها والدة الجراء، وتركت لهم فرصة للحصول على ما يكفيهم من الطعام، وفي الوقت الذي انشغل الجراء بتناول طعامهم، شعر كلب بالسوء لتجاهلهم الأم، وبعد ثوان أخذ قطعة من الطعام في فمه ووضعها عند قدميها لتتناولها.

ويمكن رؤية الكلب يعود بسرعة إلى الوعاء الكبير ويستمر في تناول وجبته