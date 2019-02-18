بالصور| "كن جميلا" تجمل وجوه محاربات السرطان بـ"المكياج" لتحصل منهن على "بسمة أمل"

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رحلة شقيقتها مع المرض في كندا جعل هنادي الإمام، تفكر في إنشاء مؤسسة "هدى الإمام لمرضى السرطان"، واطلقت من خلالها مبادرة "كن جميلًا"، لتجميل مريضات السرطان، لمساعدتهن في تحسين حالتهن النفسية، والتغلب على آثار العلاج الكيماوي.
أدركت "هنادي"، ما يفعله الكيماوي في أجساد مريضات السرطان وتأثيره على حالتهن النفسية بعد وفاة شقيقتها من المرض، لذلك اختارت اسمها ليخلد اسم المبادرة كما ذكرت أثناء حديثها لـ"هُن".
دشنت المبادرة في الإمارات عام 2012، وسجلت عام 2015 في لبنان ثم وصلت إلى مصر في نوفمبر 2018، وتقام الورش داخل المستشفيات، وتقول "هنادي": "تعتبر المبادرة هي الأولى من نوعها في العالم العربي وحتى الأن مفيش أي فكرة مشابهة في أي دولة تعتمد على تجميل السيدات مريضات السرطان".
تحاول المبادرة التخفيف من آثار العلاج الكيماوي وزيادة ثقة مريضات السرطان في أنفسهن، متابعة: "كتير من مريضات السرطان أهلهم مش عارفين إنهم بيتعالجوا من المرض وبيحتاجوا إنهم يخفوا علامات المرض التي تظهر عليهن وكذلك في مجال العمل".
نظرة الأمل التي كانت تشاهدها "هنادي"، في وجوه مريضات السرطان بعد تزينهن كانت تبعث داخلها الأمل والإصرار، بضرورة استمرار المبادرة وانتشارها حول العالم.
"أنا وشي اتحدد وبقى شكلي حلو أوي"، هذه هي الجملة التي اعتادت "هنادي"، على سماعها وتعبر عن شعور كل سيدة بعد الانتهاء من الورشة، مضيفة: "على قد ما بنقدر بنحاول نعتمد على مواد طبيعية في المكياج ليتناسب مع مريضات السرطان".
وتختلف طريقة وضع المكياج لمريضات السرطان عن المرأة العادية، لذلك حرصت على التواصل مع خبراء تجميل لعقد ورش عمل عن طريق مراكز التجميل العالمية لتعليم السيدات طريقة وضع المكياج، وتقدم للسيدات المشاركة في الورش مجموعة من مستحضرات العناية بالبشرة والمكياج وهذه تكون مقدمة من المبادرة.
" كل مريض يحتاج إلى طبطبة كل من حوله، والرعاية والاعتناء ونحاول قدر المستطاع تحسين حالة مريضة السرطان وده بيحصل بالفعل وبنعمل ده لكل مريضات السرطان باختلاف المستوى المادي والاجتماعي لهُن".. هكذا قالت.
من أكثر التجارب التي تتذكرها "هنادي"، حتى الأن عندما جاءت سيدة مع ابنتها إلى المبادرة رافضة وضع أي نوع من المكياج ولكن بعد اقناعها والانتهاء انبهرت بشكل وجهها، و بعد شهرين عادت المريضة مرة أخرى للورشة للتركيز في خطوات وضع المكياج.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| "كن جميلا" تجمل وجوه محاربات السرطان بـ"المكياج" لتحصل منهن على "بسمة أمل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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