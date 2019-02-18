"سيدة البلكونة" تكشف لـ"الوطن" كواليس الواقعة: "جوزي كان بيسيّب إيدي وأنا بقع"

قالت "سارة" والتي عرفت في الدقائق الماضية بـ"سيدة البلكونة"، إنها تزوجت منذ نحو 7 أعوام، وكان عمرها 19 عاما، وأنجبت 3 أطفال، لكن زوجها دائم التشاجر معها بسبب ضعف شخصيته بحسب قولها.

وتابعت لـ"الوطن": "أخته هي اللي بتدور البيت.. ودايما بقوله هو أنا متجوزاك ولا متجوزة أختك.. بيذلني هو وأخته ولما بتخانق بياخد عيالي يوريني بنت وياخد التانية.. أنا عايزة أعيش لوحدي بس مع عيالي".

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وأكملت: "أنا رميت نفسي وههو محاولش ينقذني كان بيتفرج علي وحسيت بإيده بتسيب إيدي يعني السبع سنين اللي عشتهم من حياتي خلاص مش عايزة افتكرهم.. وإيده سابتني.. أنا مش عايزة غير عيالي بس".

وكان عددا من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطعا لسيدة تسقط من شرفة عقار بفيصل وتدخل رجلين للإمساك بها قبل سقوطها، وعقب ذلك ترددت أقاويل حول محاولة زوجها إلقائها من الشرفة عقب أيام قليلة من زواجهما، وهو الأمر الذي نفته زوجه حارس العقار في تصريحات سابقة لـ"الوطن".

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