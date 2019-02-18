علقت الراقصة جوهرة على الهجوم عليها بعد الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أثناء قيام أحد الأطباء بإعطائها "حقنة"، قائلة: "أنا الآن في صحة أفضل، حيث كنت أشعر بتعب شديد بعد تصوير فيديو كليب، واستغرق التصوير 16 ساعة متواصلة في البرد بالشارع دون أي مدفأة".
وتابعت "جوهرة" لـ"الوطن": "أثر ذلك التصوير على صحتي بشكل كبير حيث مررت بوعكة على مدار 4 أيام متواصلة، ولكن أنا أفضل الآن".
ونشرت الراقصة الروسية "جوهرة"، مقطع فيديو جديد لها، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أثناء تلقيها دواءً طبيا عبر "حقنة عضل"، وظهرت مرتدية بنطلون "ممزق" مع بلوفر أبيض، مُعلقة ببعض الوجوه التعبيرية على المقطع.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| الراقصة جوهرة تعلن استقرار حالتها بعد تعرضها لوعكة صحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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