زوجة حارس عقار "سيدة البلكونة" تكشف لـ"الوطن" كواليس الواقعة

داخل عقار يبدو حديث البناء من 12 طابقا يتوسط شارع جانبي من الطابق الثالث بمنطقة "كعابيش" بفيصل، ظهرت شابة في منتصف العقد الثاني من عمرها ممسكة بكلتا يديها بسور شرفة، ويحاول رجلين رفعها لأعلى، بعد أن اختل توازنها وكادت تسقط من الدور الثاني.

وقالت "سارة" صاحبة واقعة محاولة الانتحار، إنها حاولت الانتحار بعد خلافات بينها وبين زوجها منذ سنوات بسبب تدخلات شقيقته، الأمر الذي وصل بتهديدها عدة مرات بحرمانها من أطفالها.

وأضافت صاحبة الخمسة وعشرون عاما في تصريحات لها عقب الواقعة أنها ترغب في الطلاق وحضانة أطفالها الثلاثة فقط، مضيفة أن زوجها الذي يعمل سمسار عقارات كان يضربها في بداية الزواج عدة مرات لكنه توقف عن ذلك منذ نحو عاما، ليعود مرة أخرى اليوم بعد مشاجرة بينهما.

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وفي ذات السياق تروي زوجة حارس العقار، أن الواقعة بدأت عصر اليوم، بعدما فوجئت بصراخ سيدة عجوز والدة الشابة صاحبة الواقعة تستنجد بالمارة، وشوهدت السيدة متدلية من سور الشرفة، ليسارع المارة إلى الصعود ورفع السيدة.

وتابعت لـ"الوطن": "كل اللي سمعناه صويت الست وعرفنا بعد كدا إن الست اللي كانت هتقع جاتلها غيبوبة سكر وداخت وكانت هتوقع.. وأمها لحقتها بعد ما هدومها اتشبكت في البلكونة".

وتنفي زوجة الحارس، ما تداوله مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن محاولة إلقاء زوج الشابة لها من شرفة المنزل بعد مشاجرة بينهما قائلة: "مسمعناش حاجة ولا خناقة ولا حاجة وناس محترمة ودي ست عندها حوالي 25 سنة وأم لـ3 أطفال كلهم لسه مدخلوش المدرسة ومأجرين من فترة.. لكن مسمعناش حاجة تانية ومنه لله اللي نشر الفيديو ده وفضح الناس كدا".

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