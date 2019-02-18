وتمنى جمهور منة شلبي أن تتعاون مع حلا شيحة من خلال عمل فني خلال الفترة القادمة وذلك بعد عودة حلا للتمثيل عقب اعتزال استمر لأكثر من عشر سنوات.
وتعاقدت حلا شيحة مؤخرًا على مشاركة محمد رمضان بطولة مسلسله الجديد زلزال، والذي يخوض من خلاله سباق الدراما الرمضاني المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر منة شلبي في سهرة حلوة مع حلا شيحة وإيناس الدغيدي – صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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