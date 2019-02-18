منة شلبي في سهرة حلوة مع حلا شيحة وإيناس الدغيدي – صورة

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 05:14 مساءً - نشرت النجمة منة شلبي، من خلال حسابها الخاص على “إنستجرام” صورا تجمعها بالفنانة حلا شيحة والمخرجة إيناس الدغيدي وعدد كبير من أصدقائهم خلال سهرة جمعت بينهم أمس.

وتمنى جمهور منة شلبي أن تتعاون مع حلا شيحة من خلال عمل فني خلال الفترة القادمة وذلك بعد عودة حلا للتمثيل عقب اعتزال استمر لأكثر من عشر سنوات.

وتعاقدت حلا شيحة مؤخرًا على مشاركة محمد رمضان بطولة مسلسله الجديد زلزال، والذي يخوض من خلاله سباق الدراما الرمضاني المقبل.