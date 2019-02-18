مايكل جاكسون العرب يقدم عرضاً استثنائياً على مسرح Arabs Got Talent

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 05:14 مساءً - أثار المشترك السعودي بندر بحري الملقب ببندر جاكسون ضجة كبيرة في الحلقة الأولى من برنامج Arabs Got Talent بعدما سبب خلافاً بين الفنانة نجوى كرم والعميد علي جابر.

وفي التفاصيل، فقد قدم بندر عرضاً مميزاَ للغاية ليلة السبت نال إعجاب نجوى كرم وأحمد حلمي، إلا أن رأي علي جابر كان معارضاً لهما.