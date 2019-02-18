سيرينا ويليامز تقدم حفل الأوسكار الـ91

وقالت “نيويورك تايمز” إن سيرينا تعد من ضمن قائمة 8 شخصيات عامة غير فنية ستشارك في تقديم عدد من الجوائز بالحفل المقرر إقامته يوم 24 فبراير.
وينافس على جائزة أفضل فيلم بالأوسكار هي Black Panther, BlacKkKlansman, Bohemian Rhapsody, The Favourite, Green Book, Roma star is born وVice.
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