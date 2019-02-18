وفاء صادق تفضح طليقها : تعالي أًصرف علي عيالك وبطل هروب

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 05:14 مساءً - هاجمت الفنانة وفاء صادق طليقها بسبب تهربه من نفقة أبنائه، واتهمته بتزوير أوراق رسمية تثبت أنه لا يستطيع إعالة أبنائه أو دفع مصاريف مدارسهم من خلال منشور بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وبدأت وفاء كلمتها: “قضية رأي عام إلى من يهمه الأمر..أنا كنت واخدة قرار إني عمري ما اتكلم عن حاجة شخصية على فيس بوك ..بس لاقيت إن اكيد في ناس زيي كتير وأمهات زيي كتير.. فقررت ان الموضوع ده لازم يبقى قضية رأي عام.. دي واحده فقط من صور الاستئناف اللي رافعها ابو اولادي.. قلت تشاركوا معايا أخلاق الابهات وبعض الرجال فى هذا الزمن”.

وأضافت: “اولا …هو بيقول انى مدخلاهم مدارس غاليه فى حين ان ابنه بقى في الجامعة وهو مش واخد باله اصلا ..ده غير زي ماهو واضح في الاعلان انها مصاريف سنتين يعني السنة بحوالي ٢٠ إللى هو ربع المصاريف اللي أنا أصلا بدفعها”.

وتابعت :”ثانيا ..هو ماله انا ممثله مشهوره ولا معايا فلوس ولا لا دي مسئوليته هو في الأول والاخر.. وكأنه حيشاركني كمان في أكل عيشي، نسي إني ست بطولى وبصرف على نفسي من مأكل ومشرب وكسوة ده غير إني فاتحة البيت اللي الولاد عايشين فيه”.

واستكملت قائلة :”ثالثا..هى وصلت انك تدعى انك موظف فى شركه ضارب ورق كل ده علشان متصرفش على ولادك.. ده ولا يندفع مصاريفهم اليومية ولا اكل ولا شرب ولا فسح كمان التعليم حتى مش عاوز تدفع نصه …فعلا اذا لم تستحى فافعل ما شئت.

واختتمت البوست بهذه الكلمات :”انا فخوره انى وصلت بولادى وحكمل معاهم بعون الله..بس انا مش حسكت على حقوق الأمهات والأولاد الضايعه لمجرد إن في واحد خلف ورمى.. ملحوظة المجهود اللي إنت باذله والمحامين الانت بتدفع لهم فلوس كتير دول مش ولادك أولى بالفلوس دى يا بابا، حسبى الله ونعم الوكيل فى كل أب ظالم لولاده ..واديك اعترفت انى انا شخصيا مش محتاجه منك حاجه.. الايام دول يا انت واى واحد شبهك”.