التاسعة مساءاً موعداً لمباراة الزمالك وبترو أتليتكو بالكونفدرالية

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 05:14 مساءً - حدد الإتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) التاسعة مساء الأحد المقبل موعدا لمواجهة الزمالك وبترو اتليتكو الأنجولي ضمن مواجهات الجولة الثالثة لدور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية . الزمالك يواجه موقف لا يحسد عليه في البطولة بعدما خسر أولى مباريات دور المجموعات أمام جورماهيا الكيني داخل ميدانه قبل أن يتعادل في الجولة الثانية مع نصر حسين داي على ملعب برج العرب. نصر حسين داي الجزائري يحتل صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بالصدارة ويأتي بعده جورماهيا وبترو أتلتيكو ولكل منهما 3 نقاط، ثم الزمالك بنقطة واحدة بعد نهاية الجولة الثانية من المجموعة. ويبدأ الزمالك مشواره بالمرحلة الثانية خارج ملعبه أمام بترو أتلتيكو 3 مارس بالجولة الرابعة، ويستقبل جور ماهيا يوم 10 مارس بالجولة الخامسة، ويختتم مبارياته بالجولة السادسة خارج ملعبه أمام نصر حسين داي يوم 17 مارس.

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