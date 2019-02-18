ياسمين صبري تنشر مقطع فيديو لفيفي عبده: "عسل"

نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر خاصية "ستوري" جزءا من حلقة الفنانة فيفي عبده مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وعلقت "ياسمين" على الفيديو: "عسل"، لإعجابها بتلقائية الفنانة فيفى عبده.

يشار إلى أن "فيفي"، كشفت خلال الحلقة، بعض تفاصيل حياتها الزوجية، قائلة إنها عاقبت أحد أزواجها بعد إساءته لها بكلمة غير لائقة، فطلبت منه الطلاق حينها وتزوجت من رجل آخر لفترة عام ونصف، وغيرها من التفاصيل الأخرى.

وتنشغل ياسمين صبري في تصوير مسلسلها الجديد "حكايتي"، والذي تنافس به في الموسم الدرامي المقبل، وتعد هذه أول بطولة تليفزيونية مطلقة لها.

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