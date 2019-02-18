مع تقلبات الطقس.. طريقة تحضير قناع جوزة الطيب لجفاف الشعر

تعاني معظم الفتيات من تقصف وتلف خصلات الشعر، بسبب تقلبات الطقس وهطول الأمطار، فضلًا عن انخفاض درجات الحرارة، ما يؤدي لجفاف الشعر عادًة.

وتلجأ عدد منهن للمستحضرات الكيماوية لعلاج التلف، إلا أنها قد تترك بعض الآثار الجانبية، ما يؤثر على صحة وقوة الشعر.

لذا يمكنك الاعتماد على قناع جوزة الطيب، لقدرته على علاج التقصف والتلف، بسبب تنشيط الدورة الدموية، وتقوية جذورة وخصلات الشعر.

وفيما يلي طريقة تحضير القناع، ومكوناته:

- المكونات:

ملعقة من جوزة الطيب الناعم

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ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة كبيرة عسل أبيض

- طريقة التحضير:

في وعاء عميق، أخلطي جوزة الطيب مع زين الزيتون، والعسل جيدًا.

دلكي فروة رأسك بالخليط، وحتى الجذور، وأتركيه 30 دقيقة على شعرك.

أغسلي الشعر فيما بعد بالشامبو الخاص بك، وكرري الوصفة أسبوعيًا.

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