بينها "المكسرات والفاصوليا".. أطعمة تساعد في التخلص من الصداع

يعاني كثيرون من صداع مستمر، لعدة أسباب، منها نقص بعض العناصر الغذائية في الجسم، وهي: الماغنيسيوم، فيتامين B2، ريبوفلافين، والأحماض الدهنية أوميجا 3، ويوجد بعض الأطعمة التي تساعد في التخلص من الصداع، منها كما ذكرها موقع "Authority Nutrition": - الخضروات الورقية الخضراء - المكسرات - البذور Advertisements - الفاصوليا ويوجد فيتامين B2 في البروكلي واللوز والبيض وكبد الحيوانات. - أما الأحماض الدهنية "أوميجا 3" فتتمثل مصادرها الغذائية في جوز الهند وعين الجمل، وأسماك السلمون والسردين. يرجع أسباب الصداع أيضا إلى التغذية الخاطئة أي الإكثار من الأغذية المحتوية على السكر والدقيق الأبيض، التي تتسبب في ارتفاع وانخفاض نسبة السكر في الدم بسرعة، ما يتسبب في الشعور بالصداع والدوار، وضعف التركيز. ​

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