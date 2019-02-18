بالفيديو| منة شلبي تداعب بوسي شلبي: "مرات الغالي"

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، مقطع فيديو برفقة الممثلة منة شلبي، تهنئها فيه على تكريمها في مهرجان "أسوان الدولي"، مشيرة إلى أنها تراها نجمة كبيرة وممثلة محترفة، معربة عن سعادتها بنجاح وتكريم منة.

وردت منة شلبي عليها، خلال الفيديو: "يا عمتي يا غالية يا مرات الغالي يا بنت الغالي، أنتي أول واحدة قدمتني وودتني لرضوان الكاشف".

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