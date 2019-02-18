الارشيف / لايف ستايل

إليكِ أبرز 10 اتجاهات اجتاحت مدرجات أسبوع الموضة النيويوركي!

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/11
  • 2/11
  • 3/11
  • 4/11
  • 5/11
  • 6/11
  • 7/11
  • 8/11
  • 9/11
  • 10/11
  • 11/11

Advertisements

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد اختتام أسبوع الموضة في نيويورك خلال نهاية الأسبوع الماضي، حان الوقت للالتحاق بأسبوع الموضة في لندن، وفي انتظار بدء عروض أبرز العلامات البريطانية، حان الوقت لتتعرفي معنا على أبرز الصيحات التي ظهرت مرارًا وتكرارًا على مدرجات مختلفة في نيويورك والتي أثبتت لنا أنها ستظهر في كل مكان خلال موسمي خريف وشتاء 2019.

ظلال أخضر الفستق

738e1c2310.jpg

على الرغم من أن هناك العديد من اتجاهات الألوان الجديدة التي اجتاحت مدرجات خريف 2019، كان لون أخضر الفستق الأكثر بروزًا، وقد أتى بظلال داكنة وأخرى فاتحة ومشرقة، ولهذا السبب نقترح عليك إضافته إلى خزانة ملابسك من الآن.

طبعة Houndstooth

d0816f89b7.jpg

عادت الطبعة الكلاسيكية التي ارتبطت بفترة التسعينيات والثمانينيات بشكل رسمي، فقد قامت العديد من العلامات التجارية الناشئة مثل Area و Gypsy Sport بتحديثها وتقديمها بشكل جديد.

الفرو

764c281bab.jpg

هيمنت الإكسسوارات المغطاة بالفرو على مدرجات عروض أسبوع الموضة النيويوركي، خصوصًا القبعات الفروية والتي تم تنسيقها مع بدلات حريرية وفساتين مطبعة بالأزهار، هذا الإكسسوار الجديد هو الذي سيحول مظهرك خلال الخريف إلى الأفضل.

الكويلتينج / خياطة اللحف

123b4accf4.jpg

قام أشهر مصممي الأزياء في نيويورك باحتضان صيحة خياطة اللحف وتقديمها بأنماط وألوان جديدة، أمثال راشيل كومي.

الجوارب الطويلة الضيقة

6da40a3499.jpg

لم تغب الجوارب الطويلة والملونة عن أي مدرج من مدرجات عروض خريف 2019 في نيويورك حيث تم تنسيقها مع مختلف أنواع الأحذية من الصنادل إلى الكعب والأحذية والبوتات.

Advertisements

الكنزات الصوفية المزدوجة

bfd0ecb6e0.jpg

شهدنا خلال العروض على ظهور اتجاه الكنزة الصوفية فوق الكنزة الصوفية، إنها الصيحة التي ستمنحك إطلالة دافئة خلال الطقس البارد، فيمكنك استخدام الكنزة كوشاح، لكن شرط اختيارها مطابقة للكنزة التي ترتدينها.

الريش الملون الفاخر

022acb8455.jpg

أخذ المصممون الريش إلى آفاق جديدة هذا الموسم، حيث قدم ماركجاكوبس ومايكل كورس وديون لي هذه الزينة الاحتفالية بطرق جديدة ومثيرة.

الباتشوورك

0cf3783968.jpg

ظهرت قطع الباتشوورك التي لا تبدو بوهيمية إلى حد كبير ضمن مجموعات خريف 2019، حيث تم دمج الطبعات المتداخلة في كل شيء من السترات إلى الفساتين بطرق تبدو أنيقة وجذابة.

حزام الخصر

b159a40fb1.jpg

ظهرت البدلات على مدرجات خريف 2019 بسترات مربوطة بحزام الخصر فبدت قوية وأنثوية في الوقت نفسه.

قطع من وحي التاريخ

d67bee88fc.jpg

في هذا الموسم ، كانت هناك حفنة من الإطلالات التي تبدو وكأنها مقتبسة من أحد الأفلام التاريخية، بفضل بروك كولكشن ويولاجونسون، تم تقديم فساتين prairie بطريقة جديدة أكثر رقة وأناقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إليكِ أبرز 10 اتجاهات اجتاحت مدرجات أسبوع الموضة النيويوركي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا