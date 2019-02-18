إليكِ أبرز 10 اتجاهات اجتاحت مدرجات أسبوع الموضة النيويوركي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد اختتام أسبوع الموضة في نيويورك خلال نهاية الأسبوع الماضي، حان الوقت للالتحاق بأسبوع الموضة في لندن، وفي انتظار بدء عروض أبرز العلامات البريطانية، حان الوقت لتتعرفي معنا على أبرز الصيحات التي ظهرت مرارًا وتكرارًا على مدرجات مختلفة في نيويورك والتي أثبتت لنا أنها ستظهر في كل مكان خلال موسمي خريف وشتاء 2019.

ظلال أخضر الفستق

على الرغم من أن هناك العديد من اتجاهات الألوان الجديدة التي اجتاحت مدرجات خريف 2019، كان لون أخضر الفستق الأكثر بروزًا، وقد أتى بظلال داكنة وأخرى فاتحة ومشرقة، ولهذا السبب نقترح عليك إضافته إلى خزانة ملابسك من الآن.

طبعة Houndstooth

عادت الطبعة الكلاسيكية التي ارتبطت بفترة التسعينيات والثمانينيات بشكل رسمي، فقد قامت العديد من العلامات التجارية الناشئة مثل Area و Gypsy Sport بتحديثها وتقديمها بشكل جديد.

الفرو

هيمنت الإكسسوارات المغطاة بالفرو على مدرجات عروض أسبوع الموضة النيويوركي، خصوصًا القبعات الفروية والتي تم تنسيقها مع بدلات حريرية وفساتين مطبعة بالأزهار، هذا الإكسسوار الجديد هو الذي سيحول مظهرك خلال الخريف إلى الأفضل.

الكويلتينج / خياطة اللحف

قام أشهر مصممي الأزياء في نيويورك باحتضان صيحة خياطة اللحف وتقديمها بأنماط وألوان جديدة، أمثال راشيل كومي.

الجوارب الطويلة الضيقة

لم تغب الجوارب الطويلة والملونة عن أي مدرج من مدرجات عروض خريف 2019 في نيويورك حيث تم تنسيقها مع مختلف أنواع الأحذية من الصنادل إلى الكعب والأحذية الرياضية والبوتات.

Advertisements

الكنزات الصوفية المزدوجة

شهدنا خلال العروض على ظهور اتجاه الكنزة الصوفية فوق الكنزة الصوفية، إنها الصيحة التي ستمنحك إطلالة دافئة خلال الطقس البارد، فيمكنك استخدام الكنزة كوشاح، لكن شرط اختيارها مطابقة للكنزة التي ترتدينها.

الريش الملون الفاخر

أخذ المصممون الريش إلى آفاق جديدة هذا الموسم، حيث قدم ماركجاكوبس ومايكل كورس وديون لي هذه الزينة الاحتفالية بطرق جديدة ومثيرة.

الباتشوورك

ظهرت قطع الباتشوورك التي لا تبدو بوهيمية إلى حد كبير ضمن مجموعات خريف 2019، حيث تم دمج الطبعات المتداخلة في كل شيء من السترات إلى الفساتين بطرق تبدو أنيقة وجذابة.

حزام الخصر

ظهرت البدلات على مدرجات خريف 2019 بسترات مربوطة بحزام الخصر فبدت قوية وأنثوية في الوقت نفسه.

قطع من وحي التاريخ

في هذا الموسم ، كانت هناك حفنة من الإطلالات التي تبدو وكأنها مقتبسة من أحد الأفلام التاريخية، بفضل بروك كولكشن ويولاجونسون، تم تقديم فساتين prairie بطريقة جديدة أكثر رقة وأناقة.