مجموعةُ فيكتوريا بيكهام لخريف 2019.. غنيّة بالقطع الرسميّة الملوّنة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عرضتْ فيكتوريا بيكهام مجموعتها لموسم خريف 2019، في اليوم الأوّل من أسبوع الموضة في لندن، واختارتْ إقامة عرضها في أحد الأماكن المفضّلة لديها في المدينة، وهو معرض الفنّ "Tate Britain"، والذي يتميّز بسقوفه المرتفعة، والهواء الخلاب، ما جعله المكان المناسب، لعرض مجموعة الخريف.

وطغى على المجموعة، طابع السبعينيات، وقد ظهرتْ المصمّمة في ختام، العرض لتحيّة الضّيوف، وهي ترتدي تنسيق الكنزة، والبنطلون، والقميص الأبيض الطويل، بياقة، وكمّين بارزين.

وعرضت فيكتوريا على المدرّج، تشكيلة من التنانير، بقصّة قلم الرصاص، والبنطلون الواسع، بعضها منسّقة مع سترات محبوكة، وأخرى قصيرة بظلال الفيروزيّ، والأرجوانيّ، والليلكيّ، ومعظمها تمّ تنسيقها مع البلوزات البيضاء، بياقة العنق، من وحي السبعينيات. وكان هناك مجموعة غنيّة من الفساتين، والتي قالت بيكهام، إنّها جوهر العلامة.

وبرزتْ في المجموعة أيضًا، المعاطف القوية الملفتة للأنظار، كمعطف أحمر مشرق، وآخر باللّون البنيّ الكامل، والذي يمكن ارتداؤها على شكل كاب، إلى جانب معطف أسود، مخطّط بالأبيض، مصنوع من الكشمير، بحوافّ مزيّنة بالترتر البرّاق.