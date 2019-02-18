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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - "اتخذتُ منهجًا جديدًا هذه المرة"، هكذا صرّحت المصممة جيل ستيوارت خلال عرض مجموعتها لموسم خريف 2019، وأضافت: "استعنت بوجهة نظر مختلفة، فقمت بعمل القطع الشبابية والأنثوية والقوية في الوقت نفسه ".
النتيجة كانت تصاميم تمتزج جماليتها الأنثوية الجذابة بطابع الروك آند رول، أطلقت عليها عنوان "الرومانسية الجامحة".
وأتت تشكيلة ستيوارت غنيةً بالأقمشة بما في ذلك المخمل والجاكارد والساتان واللامي، بظلال مختلفة ومتدرّجة بين اللون القرمزي الغامق والأسود.
وركّزت ستيوارت على قطع الخياطة الكلاسيكية والتي يُمكن مزجها وتنسيقها بسهولة، ولكن لم تكن القطع مألوفة حيث جاءت بدلة "جاغر" مخططة بتقليمات قوس قزح من المخمل، وبرز معطف أنيق من الساتان، وأعربت ستيوارت عن أن هذه القطع من خزانتها الشخصية.
كما اشتملت المجموعة على بلايز الـ "كروب توب" من قماش الجاكارد مع سراويل متطابقة، إلى جانب تشكيلة من الفساتين الجديدة الرائعة، بعضها أتت مزينة بنقاط مخملية حمراء متداخلة، وأخرى أتت مقلّمة بتقليمات من المخمل اللامع وبأكمام مُنتفخة.
وقد جمعت المجموعة بين القطع الكلاسيكية والقوية، فبرز بنطلون الجينز المخملي بخصر عالٍ وبقصة مستقيمة باللون الأرجواني الغني مع كنزات اللوريكس المحبوكة أو قمصان كلاسيكية مزيّنة بالكشاكش.
كانت هذه تفاصيل خبر "الرومانسية الجامحة".. عنوان مجموعة جيل ستيورات لخريف 2019! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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