حارب الصداع بهذه الأغذية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

قال خبير التغذية الألماني هارالد زايتس إن الصداع المستمر قد يرجع إلى نقص بعض العناصر الغذائية في الجسم، ألا وهي: المغنيسيوم وفيتامين B2 (ريبوفلافين) والأحماض الدهنية أوميجا 3.

وأوضح زايتس أن المصادر الغذائية للمغنيسيوم تتمثل في الخضروات الورقية الخضراء والمكسرات والبذور والفاصولياء، في حين يوجد فيتامين B2 في البروكلي واللوز والبيض وكبد الحيوانات.

أما الأحماض الدهنية أوميجا 3 فتتمثل مصادرها الغذائية في الجوز (عين الجمل) والسلمون والسردين.

وأشار زايتس إلى أن الصداع قد يرجع إلى التغذية الخاطئة، أي الإكثار من الأغذية المحتوية على السكر والدقيق الأبيض؛ حيث إنها تتسبب في ارتفاع نسبة السكر بالدم سريعا، ثم انخفاضها سريعا أيضا، ما يتسبب في الشعور بالصداع والدوار وضعف التركيز.

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