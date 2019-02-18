رانيا يوسف فكرة .. فستانك مفهوش بطانة يانوال – صورة

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 03:56 مساءً - حرصت الفنانة نوال الزغبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، خلال حفل غنائي من خلال نشرها لصورة جديدة تظهر أناقتها.

وأثارت “الزغبي” الجدل بين مؤيد ومعارض لتصميم الفستان، بعد أن خطفت الأنظار بإطلالتها الساحرة، حيث ارتدت فستانا شفاف قصير ذا أكمام طويلة باللون الأسود من الأقمشة الدانتيل، واتسم التصميم بالتميز بالتطريزات البراقة الراقية.

واعتمدت نوال الزغبى على تسريحة شعر بسيطة، واختارت مكياج جذابًا ارتكز على الألوان الترابية.