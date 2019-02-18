عمرو يوسف يغازل كندة علوش : هي اللي الشمس مبتطلعش غير لما تفتح شباكها

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 03:56 مساءً - استعان الممثل عمرو يوسف بكلمات الكاتب الكبير وحيد حامد فى فيلمه “دم الغزال” والذى قدمه مع المخرج محمد ياسين لمغازلة زوجته الممثلة كندة علوش عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

ونشر يوسف صورة لـ كندة وعلق عليها قائلا: هي اللي الشمس مبتطلعش.. غير لما تفتح شباكها، في إشارة إلى الجملة التي وصف فيها الراحل نور الشريف منى زكي ضمن أحداث الفيلم.

يذكر أن عمرو يوسف يحضر لمسلسله الجديد مع شركة فنون مصر خلال الوقت الحاضر، وتم الانتهاء من كتابة حوالي 15 حلقة، ومن المنتظر أن يبدأ تصويره خلال الأيام المقبلة.