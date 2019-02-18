بالصور.. احتفال المجموعة المصرية الأمريكية للشباب بعيد الحب

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 03:56 مساءً - لم تكن المرة الأولي التي تؤكد فيها المجموعة المصرية الأمريكية برئاسة المهندس ناصر صابر حرصها الدايم علي إبراز اجمل ما في أبناء الجالية المصرية في المهجر وتحديدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

بدعوة من مهندس/ ناصر صابر رئيس المجموعة المصرية الأمريكية والانسة/ نورهال صابر رئيسة المجموعة المصرية الأمريكية للشباب ، أقيمت امس احتفالية متميزة للجالية المصرية تزامنا مع مناسبة احتفالات المجتمع الأمريكي بعيد الحب ، وبمشاركة وحضور عدد كبير من أبناء الجالية المصرية في نيويورك ونيوجيرسي مثلوا مزيجا رائعا من الأجيال والأعمار والمهن شكلت صورة لقدرة جاليتنا المصرية علي ان تؤكد لنفسها اولا وللوطن الام ثانيا مدي قدرتهم علي الحشد والاهتمام بالقضايا المصرية .

شرف الاحتفالية سعادة السفير الدكتور/ هشام النقيب قنصل مصر العام في نيويورك والمستشار /احمد رحمي من القنصلية المصرية والمستشار/ محمد حسن من البعثة المصرية …وعددا من منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام .

بدأ الاحتفال بكلمه للمهندس ناصر صابر عبر فيها عن شكره وتقديره للحاضرين وأشار إلي أن نجاح الفعاليات التي قامت بها المجموعه المصريه الأمريكية إنما يعود الفضل فيها اساسا لجيل الشباب والذين نأمل أن يحملوا الراية من جيل الآباء ولاسيما تفاعلهم مع المجتمع الأمريكي من خلال أماكن الدراسة والعمل والذي أتاح الفرصة المزدوجة لمعرفة الجانب الأمريكي بصورة مصر الحقيقية .

وانتقل المهندس ناصر صابر في حديثه إلي تاكيد دور الشباب واهميته واعلن عن مبادرة تسليمه لراية “تحمل المسؤولية” إلي الجيل التاني من الشباب في المجموعة المصرية الأمريكية للشباب والتي تمثلهم العديد من الأفكار والتي تتمثل في برامج مستقبلية لزيارة مصر في الإجازات الصيفية وترتيب إقامة العديد من الاحتفاليات للجالية المصرية خلال شهر رمضان المبارك والأعياد والمناسبات المختلفة القادمة .

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ثم القي سعادة السفير الدكتور/ هشام النقيب قنصل عام مصر في نيويورك كلمة عبر فيها عن مدي تقديره واعجابه لمثل هذه الفعاليات والتي تؤكد مدي انتماء أبناء مصر في الخارج وحرصهم الداثم والمستمر علي التواصل مع الوطن وخاصة الجيل من أبناء المهاجرين ، حيث أشار بالروح الإيجابية التي لمسها من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة التي قامت بها المجموعه المصريه الأمريكية بدعم من الشباب ، وأضاف أن الدولة تولي اهتماما شديدا بقضايا الشباب في الداخل والخارج .

كما أشار السفير إلي أهمية التنافس والاجتهاد بين مؤسسات المجتمع المدني التي يرأسها المصريين في الخارج وان يقدموا ويتيحوا الفرصة لأكبر قدر ممكن من الاستفادة لابناء الوطن المقيمين في المهجر وايضا الوطن الام مصر.

وفي نهاية الاحتفال أقيمت فقرات فنية اسعدت الحاضرين والتقطت الصور التذكارية وشكر الحاضرين القايمين علي الاحتفال وأكدوا علي اهمية إقامة مثل هذه الاحتفالات والتي تجمع المصريين علي حب مصر .