فاست لمقاولات البناء.. الفائز بجائزة التميز للأعمال بالإمارات

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 03:56 مساءً - تعرف على أطلقت مجلة “بزنس ميدل إيست” الإصدار الأول من جائزة “التميز للأعمال” في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي احتفالية خاصة حضرها القائمون على الجائزة من الفريق الاستشاري لمجلة “بزنس ميدل إيست”، وشخصيات اقتصادية وإعلامية إماراتية تم منح جائزة “التميز للأعمال” لشركة فاست لمقاولات البناء عن تنفيذها لفندق “البيت”.

تسلم الجائزة سعادة المهندس فتحي جبر عفانة رئيس مجلس إدارة “شركة فاست لمقاولات البناء” الذي أعرب عن تقديره لهذه الجائزة التي تعتبر تتويجاً للإبداع والتميز الذي تنتهجه “شركة فاست لمقاولات البناء” في مستوى جودة أعمالها ولا سيما تنفيذها لفندق “البيت” في إمارة الشارقة الذي يُعد تحفة معمارية تمزج بين أصالة التراث والفخامة العصرية في قلب المنطقة التاريخية في الشارقة كما أنه أيقونة الراحة والاسترخاء لكل من يبحث عن تجربة إقامة فندقية غير تقليدية وتترك أثراً لا ينسى.

وقال عفانة :”أتوجه بالشكر للفريق الاستشاري القائم على جائزة “التميز في الأعمال” بمجلة “بزنس ميدل إيست” ولكل العاملين لديها على جهدهم الكبير الداعم لنا، ومثل هذه الجائزة القيمة تدفعنا دائما للأمام وتحفزنا لتقديم الأفضل، خاصة عندما تاتي من منبر إعلامي عريق له تاريخه وقيمته مثل مجلة”بزنس ميدل إيست”.

كما أضاف قائلاً: أعرب عن شكري وتقديري الكبيرين لهيئة الشارقة للإستثمار والتطوير “شروق” ممثلة برئيسها التنفيذي سعادة “مروان السركال” لدوره الريادي في صناعة الأعمال الإبداعية في الشارقة فهي كانت خير محفز.

والجدير بالذكر أن مجلة “بزنس ميدل إيست”، واحدة من أهم المجلات الاقتصادية المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط، وتضم “مركزاً للأبحاث والدراسات الاقتصادية المتخصصة”، والمجلة بفريقها وإمكاناتها البحثية والإعلامية المتفردة اتخذت آليات “عصرية متعددة” لتقييم الأعمال بمنظور ذي معايير عالمية، وهذه السياسة التحريرية العصرية التي اتخذتها المجلة جعلتها بالنسبة للكثيرين مصدراً أساسياً للأخبار، والتحقيقات، والتحليلات الاقتصادية، وأيضاً لتنوع أبوابها التحريرية، والتي تشمل جميع شؤون الاقتصاد مثل العقارات، البورصة، البنوك، السياحة، تكنولوجيا الاتصالات، السيارات، المجتمع، الدراسات، الملفات الصحفية، الحوارات، الصحة، سيدات الأعمال، وغيرها من الأقسام التي تضم مناحي الحياة المختلفة؛ ولكن بلغة الأرقام، فهي “الحياة عندما تنبض بالأرقام”.