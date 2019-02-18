بالصور| إليسا تدعم مقترح وزيرة داخلية لبنان بشأن الزواج المدني: "الله يقويكي"

أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا، عن دعمها لمقترح أول وزيرة داخلية لبنانية ريا الحسن، بشأن تفعيل الزواج المدني بوطنها، عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات الصغيرة "تويتر".

وقالت إليسا: "صرنا بسنة 2019.. وبعدن بعض تجار الدين بيكفّرو كل حدا بيحكي عن الزواج المدني.. بس بيقبلوه لما يكون برات لبنان الدولة المدنية، ما بدا ناخد إذن من حدا"، متابعة: "الله يقويكي".

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المادة المصورة، التي حصدت على آلاف تسجيلات الإعجاب، خلال الساعات الماضية.

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وأصدر رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون، منذ أسابيع، مرسومًا بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري، التي تتكون من من 30 وزيرًا، تتضمن 3 وزراء لـ"حزب الله"، و4 وزيرات سيدات، بينهن ريا الحسن، أول وزيرة للداخلية والبلديات، في تاريخ لبنان.

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