عروس تجرد شقيقتها من لقب "وصيفة الشرف" بسبب حملها

ليلة الزفاف حلم كل فتاة، تهتم فيها الفتيات بكل التفاصيل: الشعر، المكياج، والفستان، وتحلم أن يكون كل شيء مميزا، لكن الغريب ما أقدمت على فعله عروس عندما رفضت أن تكون شقيقتها "وصيفة الشرف"، لأنها "حامل"، وتكره أن تظهر في الفرح بمظهر"البطن المنفوخة".

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، موقف ساخر لإحدى الفتيات، لم تذكر اسمها، قبل موعد فرحها، قامت بنشره على صفحتها على موقع التواصل "فيس بوك" بدافع "الفضفضة" وطلب المساعدة من خلال العالم الافتراضي لما وصفته بـ"المأساة" التى تتلخص في حمل شقيقتها.

وقالت الفتاة، إنها سبق وحذرت إشبيناتها بما فيهن شقيقتها قبل عام بأن "الحمل ممنوع حتى موعد زفافها في أغسطس المقبل"، فتقول في منشور مطول: "قررت أن أمنع شقيقتي من أن تكون إشبينتي، وهو أمر كبير أعلم ذلك.. لكنها لم تنصت لطلبي الوحيد وهو تأجيل تخطيطها للإنجاب، وأخبرتني بكل بساطة أنها في زفافي ستكون في شهرها الثامن، وهذا بالنسبة لي قلة تقدير لرغبتي الوحيدة وهي أن يكون مظهرهن لائق وجذاب".

ولم يتعاطف الجميع مع المنشور الذي نشرته العروس، وأجمع الجميع بأنه "وقح" تجاه شقيقتها، وأن فكرتها بـ"الفضفضة" انقلبت عليها وليس العكس عندما أصبحت أمام آلاف التعليقات السلبية فقط لأنها تكره مظهر "البطن المنفوخة" بسبب الحمل.

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وكان أبرز التعليقات: "أن يكون لك ابن أو ابنة أخت لا سمح الله سيفسد زفافك.. أظن أن تصرفك المشين سيفسد حياتك بأكملها.. كيف تجرأت على فعل ذلك بأختك"، وعلقت فتاة أخرى: "أنتى شخص فظيع، ولن أحضر زفافك حتى لو دفعت لي مالا طائلا".

وعابت بعض الفتيات الأخريات على بعض التصرفات "الجنونية" التى تقدم عليها بعض العرائس قبل يوم زفافهن، والتى قد تجعل الجميع يوقفون حياتهم لأجل سعادتها فقط، وأنه شيء في منتهى الأنانية بحسب التعليقات التى نشرتها "ديلي ميل" بعدما أجرت استطلاع على تصرف العروس، وانقسم الجميع بين مؤيد ومعارض حيث حصل المتعاطفين مع "العروس المهووسة" على نسبة 22% مقابل 78% للمعارضين لأسلوبها.

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