نشرت الإعلامية بوسي شلبي، مقطع فيديو برفقة الممثلة منة شلبي، تهنئها فيه على تكريمها في مهرجان "أسوان الدولي"، مشيرة إلى أنها تراها نجمة كبيرة وممثلة محترفة، معربة عن سعادتها بنجاح وتكريم منة.
وردت منة شلبي عليها، خلال الفيديو: "يا عمتي يا غالية يا مرات الغالي يا بنت الغالي، أنتي أول واحدة قدمتني وودتني لرضوان الكاشف".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| منة شلبي تكشف تداعب بوسي شلبي: "مرات الغالي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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