فيديو| سيرين عبدالنور تغني "بتونس بيك" مع نجوى كرم احتفالا بعيد ميلاد الأخيرة

علاقة صداقة قوية تجمع بين الفنانتين اللبنانيتين سيرين عبدالنور ونجوى كرم، إذ ظهرن في أكثر من مناسبة جمعت بينهم.
ونشرت "سيرين"، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو لها بصحبة نجوى، ظهرن خلاله يتمايلين ويرقصن على أغنية "بتونس بيك"، للراحلة وردة الجزائرية أثناء الاحتفال المبكر بعيد ميلاد نجوى.
وضم الحضور عددا من نجوم الفن بالإضافة للأصدقاء المقربين، وأدى النجم وليد توفيق أغنيته الشهيرة "انزل يا جميل على الساحة"، أثناء تقطيعها تورتة عيد ميلادها.
يذكر أن نجوى وسيرين ظهرا مؤخرًا أثناء احتفالية تعاون نجوي كرم مع شركة "روتانا"، وعلقت: "كل التوفيق وهالبسمة ما تفارق وجهك كل العمر يا رب، شكراً نجوى، شكراً روتانا على الدعوة وإنشالله دايماً منجتمع بالأفراح".
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